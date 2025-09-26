В Башкирии в ДТП со школьным автобусом пострадал подросток

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции

УФА, 26 сентября. /ТАСС/. Один подросток пострадал в ДТП с участием школьного автобуса на 5-м км автодороги Казангулово - Соколовка в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

"Сотрудники Госавтоинспекции Давлекановского района выясняют обстоятельства ДТП с участием школьного автобуса. <…> В результате ДТП 15-летний пассажир получил травмы", - сообщили в Госавтоинспекции.

По данным ведомства, авария произошла около 15:00 (13:00 мск) на 5-м км автодороги Казангулово - Соколовка. 59-летний местный житель, управляя школьным автобусом ПАЗ, не справился с управлением и допустил съезд с дороги, после чего автобус опрокинулся. Отмечается, что автобус вез детей из лицея-интерната города Давлеканово по населенным пунктам района. В салоне в момент ДТП помимо водителя находились сопровождающий и трое девятиклассников.

В настоящее время на месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.