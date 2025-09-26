Экс-руководителя "дочки" "Облкоммунэнерго" Боликова арестовали

Он заключен под стражу до 15 ноября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Бывший руководитель Объединенной теплоснабжающей компании (ОТСК), являющейся дочерней компанией "Облкоммунэнерго", Антон Боликов помещен под стражу до 15 ноября.

Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга.

"Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить и избрать в отношении обвиняемого Боликова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 25 суток, то есть по 15 ноября 2025 года", - сказала судья.

Боликов заявил, что не признает свою вину по делу о мошенничестве и не причастен к хищению денежных средств из бюджета Свердловской области. Он также сказал, что не знаком лично с председателем совета директоров Корпорации СТС Татьяной Черных и бенефициаром АО "Облкоммунэнерго" Алексеем Бобровым, которых арестовали в среду.

© Диана Антипова/ ТАСС

Как сообщал ТАСС источник, в Москве были проведены обыски по местам жительства и офисов бенефициаров АО "Облкоммунэнерго", АО "ОТСК". После этого Бобров и Черных были доставлены в Екатеринбург и задержаны, также задержали руководителя ОТСК Артема Носкова и Боликова. В среду суд арестовал Боброва и Черных. В пятницу Носков был освобожден из-под стражи в зале суда.

Этим событиям предшествовала подача Генпрокуратурой иска с требованием обратить в доход РФ имущество ответчиков - акции АО "Облкоммунэнерго" (75%), принадлежащие АО "СУЭНКО". У ГП РФ 80 требований изъятий у различных владельцев долей и акций ряда компаний. Ответчиками по антикоррупционному иску стали бывшие министры Свердловской области по государственному имуществу Алексей Пьянков, энергетике и ЖКХ Николай Смирнов, благодаря которым, как считают в Генпрокуратуре, бизнесмены Алексей Бобров и Артем Биков получили контроль над бывшим государственным унитарным предприятием Свердловской области "Облкоммунэнерго".