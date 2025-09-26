26 сентября, 15:23,
обновлено 26 сентября, 15:26

Экс-руководителя "дочки" "Облкоммунэнерго" Боликова арестовали

Антон Боликов. Диана Антипова/ ТАСС
Антон Боликов
© Диана Антипова/ ТАСС
Он заключен под стражу до 15 ноября

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Бывший руководитель Объединенной теплоснабжающей компании (ОТСК), являющейся дочерней компанией "Облкоммунэнерго", Антон Боликов помещен под стражу до 15 ноября.

Читайте также
Задержание руководителя "дочки" "Облкоммунэнерго" Носкова продлили на 72 часаРуководителя дочерней компании "Облкоммунэнерго" освободили из-под стражи

Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга.

"Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить и избрать в отношении обвиняемого Боликова меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 25 суток, то есть по 15 ноября 2025 года", - сказала судья.

Боликов заявил, что не признает свою вину по делу о мошенничестве и не причастен к хищению денежных средств из бюджета Свердловской области. Он также сказал, что не знаком лично с председателем совета директоров Корпорации СТС Татьяной Черных и бенефициаром АО "Облкоммунэнерго" Алексеем Бобровым, которых арестовали в среду.

© Диана Антипова/ ТАСС

Как сообщал ТАСС источник, в Москве были проведены обыски по местам жительства и офисов бенефициаров АО "Облкоммунэнерго", АО "ОТСК". После этого Бобров и Черных были доставлены в Екатеринбург и задержаны, также задержали руководителя ОТСК Артема Носкова и Боликова. В среду суд арестовал Боброва и Черных. В пятницу Носков был освобожден из-под стражи в зале суда.

Этим событиям предшествовала подача Генпрокуратурой иска с требованием обратить в доход РФ имущество ответчиков - акции АО "Облкоммунэнерго" (75%), принадлежащие АО "СУЭНКО". У ГП РФ 80 требований изъятий у различных владельцев долей и акций ряда компаний. Ответчиками по антикоррупционному иску стали бывшие министры Свердловской области по государственному имуществу Алексей Пьянков, энергетике и ЖКХ Николай Смирнов, благодаря которым, как считают в Генпрокуратуре, бизнесмены Алексей Бобров и Артем Биков получили контроль над бывшим государственным унитарным предприятием Свердловской области "Облкоммунэнерго". 

Теги:
РоссияСвердловская область