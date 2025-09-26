Движение будет восстановлено сразу после подачи электроэнергии, сообщило коммунальное предприятие "Черниговское троллейбусное управление"

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Движение троллейбусов приостановлено в Чернигове на севере Украины в связи с отключением в городе электроэнергии. Об этом сообщило коммунальное предприятие "Черниговское троллейбусное управление".

"В связи с отключением электроэнергии движение троллейбусов по городу приостановлено", - говорится на странице компании в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Там заверили, что движение будет восстановлено сразу после подачи электроэнергии.

В пятницу днем украинские СМИ сообщали о взрывах и возникшем после них пожаре в Чернигове. Позже глава Черниговской областной администрации Вячеслав Чаус заявил, что сразу несколько объектов энергетической инфраструктуры получили повреждения. В результате в Чернигове и Черниговском районе были перебои со светом.