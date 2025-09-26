Замглавы полиции республики Вардан Варданян назвал убийство главы общины Паракар результатом межличностных отношений

ЕРЕВАН, 26 сентября. /ТАСС/. Сотрудники полиции Армении задержали подозреваемого в рамках расследования убийства главы общины Паракар, оппозиционного деятеля Валоди Григоряна. Об этом сообщил местному порталу 24News замглавы полиции республики Вардан Варданян.

"Совершенное преступление является результатом межличностных отношений, в нем нет ничего политического", - отметил он и добавил, что это убийство связано с другим убийством, произошедшим в феврале 2025 года в той же общине.

В феврале в том же населенном пункте Паракар произошла массовая драка, в ходе которой был убит молодой местный житель. После этого решением суда по данному уголовному делу Пайкар Григорян, брат убитого Валоди Григоряна, был помещен под домашний арест.