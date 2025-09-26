ФСБ задержала начальника отдела Дирекции имущества Запорожской области

Он обвиняется в мошенничестве

МЕЛИТОПОЛЬ, 26 сентября. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали начальника территориального отдела Дирекции имущества Запорожской области при получении 500 тыс. рублей за передачу коммерческой недвижимости на ответственное хранение. Об этом сообщает УФСБ по Запорожской области.

"Пресечена мошенническая деятельность руководителя одного из территориальных отделов государственного бюджетного учреждения "Дирекция имущества Запорожской области". В результате оперативно-разыскных мероприятий установлено, что злоумышленник сообщил индивидуальному предпринимателю ложные сведения о возможности за денежное вознаграждение передать последнему коммерческую недвижимость на ответственное хранение. Подозреваемый задержан с поличным в городе Энергодаре при получении денежных средств в размере 500 тыс. рублей", - сообщили в УФСБ.

Как уточнили в следственном управлении СК по Запорожской области, фигуранту предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения). "В ходе допроса он признал вину. По ходатайству следователя СК России судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отметили в ведомстве.