В Минске задержали группу приверженцев нацистской и фашистской идеологии

МИНСК, 26 сентября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов белорусской столицы задержали группу приверженцев нацистской и фашистской идеологии. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

"В рамках профилактических мероприятий в молодежной и субкультурной среде сотрудники столичной милиции задержали группу приверженцев нацистской и фашистской идеологии. Установлены их личности, связи и каналы распространения деструктивной информации. Изъяты материалы, содержащие нацистскую символику, экстремистскую литературу и предметы, используемые для пропаганды идеологии насилия и ненависти", - говорится в тексте.

В ведомстве отметили, что операция стала результатом планомерной работы правоохранительных органов по выявлению и пресечению деятельности экстремистских группировок. "Сотрудниками милиции проводится проверка для установления всех фактов деструктивных проявлений, выявления возможных сообщников и пособников задержанных", - пояснили в МВД.

По данным ГУВД администрации Минска, борьба с проявлениями фашизма и нацизма является приоритетной задачей, требующей постоянного внимания и скоординированных усилий. "Будет продолжена дальнейшая реализация комплекса мер, направленных на повышение осведомленности молодежи об опасности экстремистской идеологии и формирование неприятия к любым формам дискриминации и нетерпимости. Особое внимание уделяется работе с учебными заведениями и молодежными организациями", - указали в ведомстве.