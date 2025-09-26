Члену партии "Яблоко" Смирнову продлили арест на два месяца

Общий срок составит 10 месяцев

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Суд Рязани продлил срок ареста депутату совета депутатов Дубровического сельского поселения Рязанской области, члену федерального бюро партии "Яблоко" Константину Смирнову на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе партии "Яблоко".

"По ходатайству следствия 26 сентября ему продлили арест еще на два месяца - всего до 10 месяцев", - говорится в сообщении пресс-службы.

В январе 2025 года сообщалось о заключении под стражу Смирнова и главы издания "Новая газета - Рязань" Алексея Фролова, а также о домашнем аресте их предполагаемой сообщницы Натальи Смольяниновой по делу о вымогательстве 300 тыс. рублей у генерального директора специализированной коммерческой организации Рязанской области.

По данным следствия, руководитель регионального сетевого издания Фролов вступил в преступный сговор со своими сообщниками и в 2024 году опубликовал об исполняющем обязанности генерального директора специализированной коммерческой организации Рязанской области несколько статей с порочащими его сведениями, подрывающими его деловую репутацию, умаляющими его честь, достоинство и доброе имя.