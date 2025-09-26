По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы

МАХАЧКАЛА, 26 сентября. /ТАСС/. Силовики в Дагестане задержали пятерых местных жителей, подозреваемых в мошенничестве и вымогательстве. Об этом сообщает СУ СК РФ по Дагестану.

"Следственным отделом по Советскому району Махачкалы СУ СК РФ по РД возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 139 УК РФ (незаконное проникновение в жилище), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и п. "а", "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное организованной группой в целях получения имущества, в особо крупном размере). В результате проведенных оперативных мероприятий все подозреваемые были задержаны",- говорится в сообщении.

По версии следствия, в феврале 2025 года пятеро жителей Дагестана, объединившись в организованную группу, разработали план и распределили роли для совершения преступлений. Действуя согласно заранее разработанному плану, обманным путем фигуранты завладели автомобилем потерпевшего стоимостью 3 млн рублей. В последующем, продолжая реализацию преступного умысла, подозреваемые незаконно проникли в жилище другой потерпевшей. Угрожая ей привлечением к уголовной ответственности за несовершенные преступления, они потребовали передачи им денежных средств в размере 20 млн рублей. Под воздействием психологического давления и угроз потерпевшая была вынуждена согласиться на условия вымогателей.

"Уголовное дело возбуждено по материалам, поступившим из ОБОП УУР МВД России по Республике Дагестан, а также на основании заявлений потерпевших. По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы", - добавили в СУ СК РФ по Дагестану.