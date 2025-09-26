В Смоленской области водитель грузовика погиб проехав через ж/д переезд

Инцидент произошел на 439-м км автодороги Р-120 Брянск - Смоленск

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Причиной дорожно-транспортного происшествия на железнодорожном переезде в Руднянском муниципальном округе стало нарушение правил проезда. Об этом сообщил губернатор Смоленской области Василий Анохин.

"Установлено, что водитель большегруза, двигаясь со стороны Смоленска в сторону Рудни, на 439-м км автодороги Р-120 Брянск - Смоленск, решил проехать по железнодорожному переезду на запрещающий сигнал светофора перед приближавшимся поездом. В результате произошло столкновение грузового транспорта с составом", - написал он в своем Telegram-канале.

По данным оперативных служб, работавших на месте происшествия, от полученных травм водитель скончался на месте происшествия.

"Другие версии произошедшего не рассматриваются", - подчеркнул Анохин.

ДТП произошло в районе станции Рыжиково Руднянского муниципального округа в 07:26 мск. Водитель грузового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся грузовым поездом. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, столкновения избежать не удалось. По данным МЖД, в результате столкновения 18 из 36 вагонов и локомотив сошли с рельсов и загорелись. Двое сотрудников локомотивной бригады получили травмы средней тяжести, они доставлены в больницу. Движение в районе места происшествия приостановлено.

По факту происшествия Смоленская транспортная прокуратура начала проверку исполнения требований законодательства о безопасности движения.