САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 сентября. /ТАСС/. Суд в Санкт-Петербурге заключил под стражу мужчину, который в среду вечером отправил в почтовом отделении посылку со взрывчатым веществом, в результате чего там же спустя некоторое время произошел взрыв. Фигуранта обвинили в совершении теракта, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Невский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Газинура Шамсиева, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт). Срок меры - 24 ноября", - говорится в сообщении. Уточняется, что мужчина возражал против заключения под стражу и просил об иной мере пресечения.

Как сообщали в среду в петербургском главке МЧС, в отделении "Почты России" на проспекте Обуховской Обороны, 243, произошел хлопок в одной из посылок, произошло ее задымление. Из помещения были эвакуированы 10 человек, обошлось без пострадавших.

Из материалов уголовного дела следует, что Шамсиев был отправителем посылки. В ней, по данным следствия, находился желтый тубус из полимерного материала с неустановленным взрывчатым веществом внутри. Как полагают правоохранители, фигурант действовал умышленно с целью дестабилизации деятельности органов власти и почтового оператора.