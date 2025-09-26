Инцидент произошел в деревне Золотаревка Рыльского района

КУРСК, 26 сентября. /ТАСС/. Подросток ранен в результате удара БПЛА в деревне Золотаревка Рыльского района Курской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Хинштейн.

"Сегодня вечером в деревне Золотаревка Рыльского района вражеский дрон атаковал движущийся мотоцикл. В результате удара ранен 15-летний подросток", - написал Хинштейн.

По информации главы региона, у пострадавшего осколочные ранения головы, груди, живота, левой руки, обеих ног, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Медики оказали ему помощь.