Его заключили под стражу по делу о получении взятки, сообщили в органах власти

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 сентября. /ТАСС/. Суд заключил под стражу бывшего первого заместителя главы администрации Нижнего Новгорода Илью Штокмана по делу о получении взятки. Об этом сообщили ТАСС в органах власти.

Ранее в правоохранительных органах сообщали ТАСС, что Штокман был задержан в Сочи. В пресс-службе администрации Нижнего Новгорода отметили, что бывший первый замглавы администрации фактически не исполнял своих рабочих обязанностей с 2022 года.

"Арестован по делу о получении взятки", - сказала собеседница агентства.