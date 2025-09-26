В Москве задержали подозреваемого в покушении на убийство собственной матери

По версии следствия, мужчина нанес родственнице не менее четырех ударов молотком по голове

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Правоохранители задержали мужчину, который дважды пытался убить собственную мать. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве.

"Возбуждено уголовное в отношении местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). <...> Следователями столичного СК фигурант задержан, с ним проводятся необходимые следственные действия", - говорится в сообщении.

По версии следствия, вечером 24 сентября мужчина в квартире жилого дома на улице Островитянова нанес не менее четырех ударов молотком по голове своей матери. Утром подозреваемый, осознавая, что потерпевшая не скончалась от ранее полученных повреждений, нанес ей не менее одного удара ножом в шею. После совершенного преступления фигурант вызвал скорую помощь, и потерпевшую экстренно доставил в медицинское учреждение.