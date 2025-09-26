В Курской области при атаке БПЛА пострадал мирный житель

По информации главы региона Александра Хинштейна, у мужчины зафиксированы ранения левого бедра, оскольчатый перелом бедренной кости

КУРСК, 26 сентября. /ТАСС/. Мужчина пострадал в результате атаки БПЛА на село Карыж Глушковского района Курской области. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

"Сегодня вечером вражеский дрон ударил по селу Карыж Глушковского района. В результате атаки пострадал мужчина 1962 года рождения", - написал Хинштейн.

По информации главы региона, у пострадавшего зафиксированы ранения левого бедра, оскольчатый перелом бедренной кости, его доставляют в Курскую областную больницу.