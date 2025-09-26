В Евгения Понырко выстрелили несколько раз, от чего он погиб на месте

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Убийство президента местной федерации самбо Евгения Понырко произошло вечером в городе Кривой Рог на Украине. Об этом сообщило издание "Общественное. Новости".

"На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, эксперты, руководство Криворожского районного управления полиции и другие профильные службы. В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия по установлению лица, причастного к совершению преступления", - приводит слова полиции издание.

По данным издания, в Понырко несколько раз выстрелил неизвестный, от чего он погиб на месте. Еще один человек был ранен. Полиция возбудила уголовное дело по статье 115 УК Украины (умышленное убийство).