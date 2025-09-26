Подростки фиксировали свои действия на видео

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Следственный комитет начал проверку информации об избиении группой подростков мужчины с особенностями здоровья в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

"В соцмедиа сообщается, что в Новой Москве группа подростков избивает мужчину, предположительно, с особенностями здоровья. Подростки фиксируют противоправные действия на видео. По данному факту следственными органами СК России по городу Москве организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах. Ход исполнения поручения поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.