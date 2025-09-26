ТАСС: компаньон судьи Верховного суда в отставке Момотова должен 239 млн рублей

Как сообщил информированный источник, в основном это неоплаченные в срок налоги

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Компаньон судьи Верховного суда в отставке Виктора Момотова Андрей Марченко, к которым Генпрокуратура подала антикоррупционный иск, имеет задолженность почти в 239 млн рублей. Об этом сообщил ТАСС информированный источник.

"Марченко имеет задолженность почти в 239 млн рублей. Преимущественно это неоплаченные в установленный срок налоги", - сказал собеседник агентства.

Согласно судебным и другим материалам, с которыми ознакомился ТАСС, в отношении Марченко открыто как минимум 6 исполнительных производств, 5 из которых касаются взыскания налогов и сборов, а также исполнительные сборы по ним.

Как сообщалось ранее, Генпрокуратура требует изъять активы Момотова рыночной стоимостью не менее 9 млрд рублей, в том числе 95 объектов недвижимости, которые зарегистрированы на его компаньона Марченко. По словам источника агентства, знакомого с содержанием иска, в исковом заявлении ГП Марченко указан краснодарским представителем криминалитета. Момотов объединился с ним для совместного осуществления предпринимательской деятельности в сфере гостиничного бизнеса в 2007 году. Тогда они открыли отель "Мартон Пашковский".

Марченко при содействии Момотова, считают в надзорном ведомстве, в судебном порядке легализовал 11 объектов недвижимости на территории Краснодара, Ростовской, Воронежской и Нижегородской областей. На Марченко и подконтрольных ему лиц оформлено 44 земельных участка и 51 объект недвижимости, используемые для предоставления гостиничных услуг, размещения банных комплексов и кальянных. На их основе Момотов и Марченко создали сеть бизнес-отелей Marton, которая включает в себя 40 комфортабельных комплексов на территории Краснодарского края, Ростовской области, Волгограда, Воронежа, Калининграда, Нижнего Новгорода, Вологды и Москвы.

Момотов был судьей Верховного суда с 2010 года. В 2013 году был избран секретарем Пленума Верховного суда РФ, в 2019 году вошел в состав президиума высшего судебного органа. На IX Всероссийском съезде судей в декабре 2016 года избран председателем Совета судей РФ, в декабре 2022 года переизбран на новый срок. 26 сентября Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) РФ прекратила полномочия судьи Момотова в связи с его письменным заявлением об отставке.