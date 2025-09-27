В Приамурье за похищение подростка задержали трех человек

В числе подозреваемых числятся двое несовершеннолетних

ХАБАРОВСК, 27 сентября. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов в Благовещенске задержали 18-летнего молодого человека и двух подростков за похищение несовершеннолетнего и вымогательство. Возбуждено дело, сообщили в СУ СК по Амурской области.

"Возбуждено уголовное дело по подозрению троих местных жителей, двое из которых не достигли совершеннолетнего возраста, в совершении преступлений, предусмотренных п. п. "а", "в", "д", "з" ч. 2 ст. 126 (похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, из корыстных побуждений, в отношении заведомо несовершеннолетнего) и п. п. "а", "в" ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия)", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в конце августа у дома по улице Островского в Благовещенске. 18-летний житель областного центра вместе с подростками 16 и 17 лет силой усадили несовершеннолетнего потерпевшего в автомобиль, увезли в другую часть города, где с применением насилия и угрозами требовали с него 100 тыс. рублей. О совершенном преступлении стало известно родителям потерпевшего, которые впоследствии обратились с заявлением в правоохранительные органы.

Причастных установили. 18-летний злоумышленник, помимо прочего, является участником ночного дрифта на центральной площади Благовещенска 16 сентября 2025 года. По данному факту органами полиции возбуждено уголовное дело по ст. 267.1 УК РФ (совершение их хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств).

Все подозреваемые задержаны, в настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.