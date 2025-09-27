В Якутии стая собак напала на мужчину

Пострадавшего госпитализировали

ЯКУТСК, 27 сентября. /ТАСС/. Стая собак напала на мужчину на свалке в поселении Ленского района Якутии, его госпитализировали с травмами. Об этом сообщили в прокуратуре Республики Саха (Якутия).

"В дневное время на территории свалки п. Пеледуй Ленского района на мужчину набросилась стая собак, причинив ему укушенные раны головы, рук и ног. Пострадавший госпитализирован, ему оказывается необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Следователи завели уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), сообщили в СУ СК России по региону.

В СК уточнили, что на напала стая безнадзорных собак, свору отогнали находившиеся неподалеку мужчины. Принимаются меры к отлову животных. Пострадал мужчина 1960 года рождения. Инцидент произошел накануне.

Ранее по иску прокурора на управление ветеринарии республики судом была возложена обязанность обеспечить создание на территории поселения приюта для безнадзорных животных, на администрацию поселка - обязанность направить соответствующее заявление для получения финансирования на его строительство. Решение не вступило в законную силу.