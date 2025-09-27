Среди пострадавших числится ребенок

КРАСНОЯРСК, 27 сентября. /ТАСС/. Столкновение двух трамваев произошло в Красноярске, сообщила пресс-служба краевой Госавтоинспекции. В ДТП пострадали четыре пассажира.

"По предварительной информации, накануне вечером на ул. Волжская водитель трамвая №6, двигаясь в направлении ул. Аральская, допустил столкновение с трамваем маршрута №5, который в этот момент стоял на остановке общественного транспорта. В результате ДТП за медицинской помощью обратились четыре пассажира, в том числе трехлетняя девочка", - говорится в сообщении.