Никто не пострадал

ВОЛГОГРАД, 27 сентября. /ТАСС/. Силы ПВО отразили атаку беспилотников в Волгоградской области, повреждены два нестационарных торговых объекта, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

"Сегодня ночью силами ПВО Министерства обороны Российской Федерации отражена атака беспилотных летательных аппаратов на территорию Волгоградской области. В результате падения обломков БПЛА в Красноармейском районе Волгограда повреждены два нестационарных торговых объекта. Пострадавших нет", - приводятся слова Бочарова в Telegram-канале администрации региона.