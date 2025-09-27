В Иркутской области в ДТП погиб подросток

Еще четверо пострадали

ИРКУТСК, 27 сентября. /ТАСС/. Легковой автомобиль, в котором находились пять подростков, перевернулся в Усольском районе Иркутской области. Как сообщили ТАСС в прокуратуре региона, несовершеннолетний, находившийся за рулем, погиб, четыре пассажира пострадали.

"В результате несовершеннолетний водитель доставлен в медицинское учреждение, где от полученных травм скончался. Также в машине находились четверо пассажиров - 15-летний подросток и три девочки в возрасте от 13 до 16 лет, им оказана медицинская помощь, их здоровью ничего не угрожает", - сказали в прокуратуре.

По предварительным данным, в ночь на 27 сентября 16-летний подросток за рулем автомобиля Honda Fit на трассе Р-255 "Сибирь" не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку исполнению законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, семейном благополучии и защите прав детей. На контроле находится расследование возбужденного уголовного дела.