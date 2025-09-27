Эвакуировали 62 человека

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Пожар на площади 400 кв. м в ночь на 27 сентября произошел в здании в историческом центре крымского города-курорта Ялты недалеко от центральной набережной, эвакуировано 62 человека сообщили в ГУ МЧС по региону.

"В 03:57 [мск] в оперативно-дежурную смену главного управления поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки по адресу: город Ялта, улица Екатерининская. К месту пожара было направлено два пожарно-спасательных автомобиля. По прибытии первого подразделения установлено, что возгорание произошло на территории многоквартирного домовладения разной этажности", - говорится в сообщении.

"Из-за плотной застройки пожар быстро распространился от хозяйственной постройки на кровлю по деревянной обрешетке домовладения. Дополнительно к месту пожара были направлены силы и средства МЧС России. На месте развернут штаб, работает три звена газодымозащитников, подано четыре ствола на тушение возгорания. Площадь пожара 400 кв. м", - добавили в ГУ МЧС.

По данным управления, на данный момент пострадавших нет. В 07:45 пожар локализован. Всего к тушению пожара привлекли 33 человека и 13 единиц техники.

"По предварительной информации экспертов-дознавателей, очаг пожара находился между двухэтажным и четырехэтажным многоквартирными домами. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем. К месту пожара направлена испытательная пожарная лаборатория МЧС России для установления причин возгорания", - отмечается в сообщении.