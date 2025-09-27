В Хабаровском крае три человека погибли в ДТП

Авария с участием легковушки и внедорожника произошла на подъезде к поселению Лососина в Советско-Гаванском районе

ХАБАРОВСК, 27 сентября. /ТАСС/. Авария с участием легковушки и внедорожника произошла на подъезде к поселению Лососина в Советско-Гаванском районе Хабаровского края, погибли три пожилых человека. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.

Авария произошла 27 сентября около 12:20 (05:20 мск) в районе третьего километра подъезда к рабочему поселку Лососина.

"Водитель, управляя [автомобилем] "Тойота Королла", не предоставил преимущества в движении водителю "Хайлюкс Сурф", в результате чего произошло лобовое столкновение. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажирка "Тойота Королла" 1953 года рождения погибла на месте ДТП, водитель "Тойота Королла" мужчина 1953 года рождения умер в хирургическом отделении районной больницы Советско-Гаванского района, вторая пассажирка "Тойота Королла" 1952 года рождения умерла в карете скорой медицинской помощи при транспортировке", - говорится в сообщении.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.