В Якутии рассказали о состоянии пострадавшего при нападении собак

Мужчина находится в Витимской городской больнице в состоянии средней степени тяжести

ЯКУТСК, 27 сентября. /ТАСС/. Состояние мужчины, пострадавшего в результате нападения собак в Ленском районе Якутии, оценивают как средней степени тяжести. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

"Врачами Пеледуйской и Витимской городских больниц Ленской ЦРБ пострадавшему была оказана медицинская помощь в полном объеме. В настоящее время мужчина находится в Витимской городской больнице, его состояние оценивается как средней степени тяжести", - говорится в сообщении.

Уточняется, что врачи находятся на постоянной связи по тактике лечения со специалистами Республиканской больницы №2 - ЦЭМП.

Днем 26 сентября у полигона бытовых отходов в поселке Пеледуй Ленского района безнадзорные собаки напали на мужчину 1960 года рождения. Пострадавшего с укушенными ранами головы и тела доставили в больницу. Свору животных отогнали находившиеся неподалеку мужчины.

Следственным отделом по Ленскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Принимаются меры к отлову животных.