AP: ФБР уволило проявивших солидарность с протестовавшими из-за убийства Флойда

НЬЮ-ЙОРК, 27 сентября. /ТАСС/. Федеральное бюро расследований (ФБР) США уволило сотрудников, которые в 2020 году преклонили колени во время протеста, проходившего в Вашингтоне после убийства при задержании чернокожего американца Джорджа Флойда. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники.

По его данным, акт проявления солидарности сотрудниками ФБР попал на фотографии. Ведомство сначала перевело их на другую должность, но затем решило и вовсе уволить. Точное число уволенных неизвестно, но источники агентства утверждают, что их около 20.

Ассоциация агентов ФБР подтвердила факт увольнения сотрудников, в том числе ветеранов вооруженных сил, у которых по закону была дополнительная защита. В ассоциации заявили, что руководство ФБР нарушило закон и "проигнорировало конституционные права агентов".

Гибель Флойда, которого задержали по подозрению в использовании фальшивого чека на 20 долларов в супермаркете, стала поводом к началу массовых протестов против произвола полиции. Демонстрации переросли в уличные беспорядки, в ходе которых протестующие жгли магазины и автомобили. Постепенно протестные акции и беспорядки перекинулись на другие города. В ходе них погибли 29 человек. Были арестованы более 14 тыс. участников беспорядков. Осужденного за убийство Флойда бывшего полицейского Дерека Шовина приговорили к 22,5 года заключения.