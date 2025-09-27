СК Армении сообщил об аресте подозреваемого по делу об убийстве оппозиционера

В здании, принадлежащем задержанному, обнаружили явные улики, подтверждающие его причастность к преступлению

ЕРЕВАН, 27 сентября. /ТАСС/. По факту убийства Валоди Григоряна, оппозиционного главы общины Паракар Армавирской области, в населенном пункте Мердзаван арестован один человек. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета (СК) Армении.

"В ходе предварительного расследования уголовного дела, возбужденного по факту убийства в Мердзаване, в результате комплексных оперативно-разыскных мероприятий, проведенных сотрудниками МВД РА и Службы национальной безопасности, по прямому подозрению в совершении преступления был задержан и доставлен в орган предварительного следствия один человек", - говорится в сообщении СК Армении в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской)

Отмечается, что в результате неотложных мер, принятых в ходе предварительного расследования уголовного дела, в здании, принадлежащем задержанному, были обнаружены явные улики, подтверждающие его причастность к преступлению, "в том числе маска, перчатки, обувь, куртка и прибор ночного видения, использованные при совершении преступления, которые задержанный пытался сжечь".

"В ходе предварительного расследования уголовного дела проводятся многочисленные доказательственные и процессуальные действия для выяснения всех обстоятельств произошедшего. В частности, была обнаружена винтовка, являющаяся орудием преступления", - добавили в СК.

Глава общины Паракар вблизи Еревана Валодя Григорян, который представлял оппозиционную партию Армении "Апрелу Еркир", был убит в ночь на 24 сентября у своего дома. Был убит также его друг - сотрудник криминальной полиции, еще один человек был ранен. Преступник скрылся. Некоторые армянские СМИ связали это преступление с другими убийствами, которые произошли полгода назад в той же общине, и назвали его "вендеттой". В МВД Армении в пятницу вечером сообщили о задержании подозреваемого в убийстве. Им оказался Нарек Оганян, двоюродный брат главы села Мердзаван, члена правящей партии "Гражданский договор" Мгера Ахтояна.