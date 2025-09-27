Проводится проверка о причастности Дмитрия Кайгородова к давлению на следствие

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Эпизод о вмешательстве в проведение расследования может появиться в деле бывшего замглавы Химок Дмитрия Кайгородова, которого в настоящее время обвиняют в особо крупном мошенничестве в сфере ЖКХ. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Как полагает следствие, Кайгородов, в силу занимаемого положения, имел возможность осуществлять давление на следователей в Подмосковье с целью того, чтобы добиться не привлечения к ответственности тех или иных людей. В настоящее время силовиками проводится проверка о причастности Кайгородова к давлению на следствие с целью не привлечения к ответственности должностных лиц администрации г. о. Каширы по факту обрушения крыши и фальсификации материалов уголовного дела в отношении директоров управляющей компании", - сказал собеседник агентства.

4 июля 2024 года в Кашире обрушилось перекрытие многоэтажного дома по улице Металлистов, 2, над квартирой, в которой проживала женщина-инвалид и двое детей. Бдительность женщины помогла избежать жертв. В ходе предварительного следствия было установлено, что этот дом является аварийным, а обрушение произошло вследствие фактического износа и некачественного проведения капитального ремонта. По делу были арестованы двое бывших работников управляющей компании, однако в настоящий момент им избрали меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей. Вину они не признают.

"В настоящий момент совместно с коллегами мы ожидаем решение прокуратуры, связанное с дальнейшим движением уголовного дела, иного сказать не могу" - отметил адвокат Андрей Виноградов, защищающий одного из них, Александра Жевцова.

Адвокат другого фигуранта дела Александр Самухов от каких-либо комментариев отказался, подтвердив, что в ходе судебного слушания фамилия Кайгородова "неоднократно озвучивалась в ходе следственных действий".

Ранее сообщалось, что арест Кайгородова связан с уголовным делом о мошенничестве при выполнении контрактов с муниципальным предприятием "ЖКХ Чеховского района".

По версии следствия, руководители муниципального предприятия "ЖКХ Чеховского района" в 2022 году составили ложные отчеты о выполненных работах, связанных с реконструкцией и модернизацией объектов коммунальной инфраструктуры, которые затем были направлены в правительство Московской области. Помимо этого, обвиняемые были уличены в хищении порядка 2 миллионов рублей у муниципального предприятия в процессе исполнения контрактов на модернизацию котельных. Кайгородов работал в администрации Химок в 2019-2022 годах.