Над Астраханской областью сбили восемь БПЛА

Падение обломков привело к локальным возгораниям

АСТРАХАНЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны сбили восемь беспилотников над Астраханской областью 27 сентября, при падении обломков было зафиксировано несколько локальных возгораний, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что возгорания потушили, никто не пострадал.

Губернатор призвал не подходить близко к обломкам или непонятным предметам при их обнаружении, а обратиться в экстренные службы.

Это не первая за неделю атака на регион. Так, 22 сентября в результате атаки БПЛА женщина получила ранения от осколков выбитого стекла. Она была госпитализирована. Ее состояние удовлетворительное.