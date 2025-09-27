27 сентября, 13:04,
обновлено 27 сентября, 13:16

Над Астраханской областью сбили восемь БПЛА

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
Падение обломков привело к локальным возгораниям

АСТРАХАНЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Средства противовоздушной обороны сбили восемь беспилотников над Астраханской областью 27 сентября, при падении обломков было зафиксировано несколько локальных возгораний, сообщил губернатор региона Игорь Бабушкин в своем Telegram-канале.

Читайте также
Средства ПВО сбили 3 управляемые авиационные бомбы и 178 БПЛА самолетного типаНад Курской, Брянской и Белгородской областями сбили шесть БПЛА

Он уточнил, что возгорания потушили, никто не пострадал. 

Губернатор призвал не подходить близко к обломкам или непонятным предметам при их обнаружении, а обратиться в экстренные службы.

Это не первая за неделю атака на регион. Так, 22 сентября в результате атаки БПЛА женщина получила ранения от осколков выбитого стекла. Она была госпитализирована. Ее состояние удовлетворительное. 

Теги:
РоссияАстраханская областьБабушкин, Игорь Юрьевич