Его задержали вместе с женщиной, которая снимала его действия на мобильный телефон

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Мужчина в Подольске под воздействием мошенников пытался поджечь в банке пиротехнику. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД России по Московской области.

"Сотрудники УМВД России по Подольску в одном из отделений финансово-кредитной организации, расположенной на улице Кирова, задержали мужчину 1951 года рождения, который поджег пиротехническое изделие", - сообщили в ведомстве.

С ним, отметили в полиции Подмосковья, задержали и женщину 1952 года рождения, которая снимала его действия на мобильный телефон. В результате инцидента пострадавших нет.

"По предварительной информации, граждане могли совершить противоправные действия в результате воздействия на них телефонных мошенников", - отметили в ведомстве.

Они доставлены в отдел полиции для разбирательства.

Полицейскими по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в порядке, предусмотренном законодательством.