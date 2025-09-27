Ранения получили еще 265, указали в министерстве

БЕЙРУТ, 27 сентября. /ТАСС/. Число погибших в результате израильских ударов по городу Газа и его окрестностям достигло 77 человек, еще 265 получили ранения. Такие данные приводятся в сводке Минздрава палестинского анклава, размещенной в X.

По данным Минздрава, число убитых в ходе военных действий в палестинском анклаве с 7 октября 2023 года достигло 65 926, более 167 тыс. пострадали. Представитель местной службы гражданской обороны сообщил телеканалу Al Jazeera, что в первой половине дня тела пяти погибших были извлечены из-под завалов рухнувшего дома на улице Хаджар на востоке города. По его словам, под завалами остаются тела еще 13 человек.

Удары с воздуха были нанесены по лагерю для перемещенных лиц в районе Эш-Шати в западной части Газы, где погибли четверо.

Израильская артиллерия ведет сейчас интенсивный огонь по лагерю беженцев Нусейрат в центре палестинского анклава, оттуда поступили сведения о девяти убитых.

16 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о начале наступательной операции израильских ВС в городе Газа с целью окончательного разгрома палестинского движения ХАМАС. Ранее израильская армия неоднократно предупреждала местное население о необходимости покинуть районы боевых действий, в том числе сбрасывая на город листовки.

По данным агентства Maan, тысячи палестинцев выехали из Газы, направившись в Эль-Маваси, где создана гуманитарная зона, а также в Рафах и Хан-Юнис в южной части анклава. По его сведениям, в осажденном городе остается еще не менее 900 тыс. человек.