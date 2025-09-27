Под обстрел также попало село Водяное

МЕЛИТОПОЛЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины открыли массированный огонь по прифронтовому городу Каменка-Днепровская в Запорожской области, нанеся не менее 10 артиллерийских ударов. Об этом ТАСС сообщили в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа.

"Вооруженные формирования Украины открыли беспорядочный артиллерийский огонь по городу Каменка-Днепровская в Запорожской области. На текущий момент зафиксировано не менее 10 ударов. Данные о пострадавших и разрушениях уточняются", - сообщили ТАСС в администрации.

Кроме того, под обстрел попало село Водяное, поврежден газопровод.