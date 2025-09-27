На праздновании 75-летия Избербаша произошла давка из-за бесплатной еды

Местные власти призвали горожан уважать друг друга и труд организаторов мероприятия

МАХАЧКАЛА, 27 сентября. /ТАСС/. Давка произошла из-за бесплатной раздачи еды во время празднования 75-летия Избербаша, сообщили ТАСС в городской администрации.

"Избербаш отметил свой 75-летний юбилей. И надо отдать должное - праздник получился по-настоящему душевным и масштабным. <...> К сожалению, отдельные моменты омрачили общее впечатление. Когда речь зашла об угощениях бесплатной продукцией, наши жители позабыли о простых нормах вежливости и взаимоуважения. Вместо организованного подхода у некоторых шатров возникла давка, где нерадивые жители выхватывали угощения с прилавков, создавая столпотворение, рискуя затоптать даже своих же детей", - сказали в администрации.

Торжества прошли в центре города. Были организованы различные выставки, культурные и спортивные мероприятия. На площади были установлены шатры с блюдами дагестанской кухни, выпечками и угощениями.

Власти Избербаша призвали горожан уважать друг друга и труд организаторов мероприятия. "Давайте сделаем так, чтобы следующий юбилей стал для нас праздником без единой ложной ноты. Праздником, где красота вокруг будет соответствовать красоте наших поступков", - отметили в городской администрации.