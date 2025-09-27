Среди них есть трое детей

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Четыре человека, в том числе три ребенка, погибли в результате пожара в Калужской области. Об этом ТАСС сообщили в МЧС России.

"Сообщение о пожаре поступило по адресу: Боровский район, г. Боровск, ул. П. Шувалова, д. 9. По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что загорание произошло в трехкомнатной квартире на 1-м этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома, наблюдалось сильное задымление в подъезде", - сообщили в министерстве.

Благодаря оперативным и слаженным действиям пожарных с верхних этажей с применением спасательных устройств спасены шесть человек. "При тушении обнаружены тела четырех человек: трое несовершеннолетних детей 2010, 2019, 2022 годов рождения, а также мужчина 1975 года рождения. На месте работают психологи МЧС России", - сообщили в ведомстве.

Пожар потушен.

Как сообщила пресс-служба управления СК по региону, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Причина пожара устанавливается.