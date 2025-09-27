NOS: аэропорт Схипхол приостановил работу взлетно-посадочной полосы из-за дрона

Для поиска БПЛА задействовали различные подразделения полиции, а также вертолет, однако аппарат и его оператор обнаружены не были

ГААГА, 27 сентября. /ТАСС/. Одна из взлетно-посадочных полос (ВПП) аэропорта Схипхол была закрыта на 45 минут после сообщений о замеченном в воздухе беспилотнике. Об этом сообщил телеканал NOS со ссылкой на военную полицию Нидерландов.

По ее данным, около 12:10 по местному времени (13:10 мск) несколько пилотов сообщили авиадиспетчерам о дроне, находившемся на высоте около 150 м над землей. самолета авиакомпании Transavia, находившегося в тот момент в Схипхоле, заявил, что аппарат пролетел всего в 50 м от его борта.

"Для поиска дрона были задействованы различные подразделения полиции, а также вертолет, однако аппарат и его оператор обнаружены не были. Вероятнее всего, речь идет о любительском запуске", - сообщил журналистам представитель военной полиции. Он подчеркнул, что приостановка работы взлетно-посадочной полосы из-за дрона является "довольно редким случаем".

В связи с инцидентом прибывавшие в Схипхол самолеты на время закрытия ВПП направляли на другую полосу. К 13:00 по местному времени (14:00 мск) все летное поле воздушной гавани заработало в обычном режиме.

Как напоминает телеканал, в Нидерландах полеты дронов в районе аэропортов запрещены из соображений безопасности. По данным NOS, с начала года в Нидерландах было зафиксировано 22 сообщения о пролете БПЛА вблизи воздушных гаваней.