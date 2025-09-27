В Туве легковой автомобиль врезался в трактор

Пострадали шесть человек

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Легковой автомобиль в Туве врезался в сумерках в трактор, который ехал без света. Как сообщила Госавтоинспекция региона, в ДТП пострадали шесть человек.

"По предварительным данным, водитель автомашины "Тойота приус" совершил столкновение с попутным трактором, двигавшимся впереди без включенных световых приборов. В результате происшествия в медицинское учреждение доставлены водитель трактора и пять человек из легкового автомобиля", - говорится в сообщении.

ДТП произошло около 19:33 (15:33 мск) на федеральной трассе "Енисей".