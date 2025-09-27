Еще двое ранены, сообщил глава республики Денис Пушилин

ДОНЕЦК, 27 сентября. /ТАСС/. Мирный житель погиб, двое ранены в результате удара со стороны ВСУ реактивной артиллерией в Селидове. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

"В Селидове в результате обстрела со стороны ВФУ с использованием реактивной артиллерии калибром 122 мм погиб мужчина 1961 года рождения, пострадали женщина 1970 года рождения и мужчина 1963 года рождения", - написало он в своем Telegram-канале.

Еще один человек, как уточнил Пушилин, ранен в результате детонации боеприпаса в Шахтерске.