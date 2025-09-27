Адвоката Никитина задержали по обвинению в покушении на сбыт наркотиков

В столичном главке полиции также добавили, что при попытке забрать наркотические вещества массой около 5 кг из одного из тайников был задержан его соучастник

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Правоохранители задержали в Москве адвоката Илью Никитина, который обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Как сообщили ТАСС пресс-службе столичного ГУ МВД России, в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что гражданин 1986 года рождения с целью получения дохода от незаконного сбыта наркотиков купил жидкость массой 82 109 г, в ее составе содержится наркотическое средство. В дальнейшем он расфасовал ее и разместил в тайниках закладках в различных местах московского региона.

По этому факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере). После установления статуса злоумышленника дело передано для расследования по подследственности. "Следователями столичного СК он [фигурант дела] задержан. С ним проводится ряд следственных действий", - сказали в пресс-службе столичного ГСУ СК, отметив, что задержанный является адвокатом Адвокатской палаты Московской области. Ему предъявлено обвинение. Источник в правоохранительных органах уточнил ТАСС, что речь идет об адвокате Илье Никитине.

В столичном главке полиции также добавили, что при попытке забрать наркотики массой около 5 кг из одного из тайников, расположенного в лесу в Московской области, задержан соучастник задержанного адвоката, житель г. Липецка 1989 года рождения. "В отношении второго задержанного следственным управлением УВД на Московском метрополитене возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере)", - сказали в пресс-службе ГУ МВД РФ.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства преступной деятельности задержанных, а так же их соучастников.