В Белгороде три человека пострадали из-за ракетного удара со стороны ВСУ

За помощью обратились две женщины и подросток

БЕЛГОРОД, 27 сентября. /ТАСС/. Три человека пострадали в результате ракетного удара ВСУ по Белгороду. За медпомощью обратились две женщины и 16-летний подросток, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Ранее он сообщал, что в результате ракетного обстрела в городе повреждено дорожное полотно и остекление коммерческого объекта, в многоквартирном доме выбиты окна на двух этажах, осколками посечены девять автомобилей.

"Уточненная информация о последствиях ракетного обстрела Белгорода. За медицинской помощью обратились три мирных жителя. 16-летний юноша и женщина в момент ракетного удара находились на улице, еще одна женщина - в МКД (многоквартирном доме - прим. ТАСС). По предварительной информации, у всех пострадавших баротравмы. Бригады скорой доставляют их в медицинские учреждения", - написал Гладков в Telegram-канале.

Кроме того, в Шебекинском и Грайворонском округах, Белгородском, Краснояружском, Борисовском, Волоконовском и Ракитянском районах атаками дронов повреждены административные здания, социальные и коммерческие объекты, автомобили, домовладения, объекты на территории предприятий.