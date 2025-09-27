В Татарстане в ДТП с грузовиком погибли четыре человека

По предварительной информации, водитель грузовика Volvo с полуприцепом, нарушив правила дорожного движения, при развороте не уступил дорогу ВАЗ 2114

КАЗАНЬ, 27 сентября. /ТАСС/. Четыре человека погибли при столкновении грузовика и легкового автомобиля в Елабужском районе Татарстана. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры республики.

По предварительной информации, вечером на 1 023 км трассы М7 "Волга" водитель грузовика Volvo с полуприцепом, нарушив правила дорожного движения, при развороте не уступил дорогу ВАЗ 2114.

"В результате ДТП водитель легкового автомобиля, 1998 года рождения, и три пассажира (одна женщина и двое мужчин) скончались", - говорится в сообщении.

На место происшествия выехал заместитель Елабужского городского прокурора Артур Князев. Ход процессуальной проверки находится на контроле городской прокуратуры.