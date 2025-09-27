В Туапсе арестовали активы порта из-за иска Генпрокуратуры к владельцу

Суд наложил арест на все имущество компаний, связанных с фигурантом дела о краже 919 млн рублей Шахларом Новрузовым

КРАСНОДАР, 27 сентября. /ТАСС/. Арбитражный суд Краснодарского края наложил арест на все имущество компаний "Туапсинский морской коммерческий порт" и "Предприятие Туапсинский морской коммерческий порт", которые связаны с фигурантом дела о хищении 919 млн рублей Шахларом Новрузовым. Соответствующее определение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Ранее Генпрокуратура подала в тот же суд иск к Новрузову, также ответчиком по делу выступает компания "Вониксель лимитед". Она является учредителем ООО "Туапсинский морской коммерческий порт" (ТМКП). Третьим ответчиком по делу является бизнесмен и бывший топ-менеджер компании "Инжтрансстрой" Олег Басин.

"[Суд] определил: наложить арест на все недвижимое, а также движимое имущество, принадлежащее ООО "Туапсинский морской коммерческий порт", ООО "Предприятие Туапсинский морской коммерческий порт". <…> Наложить арест на все доли в уставных капиталах юридических лиц, принадлежащие ООО "Туапсинский морской коммерческий порт", ООО "Предприятие Туапсинский морской коммерческий порт". <…> Наложить арест на все принадлежащие ООО "Туапсинский морской коммерческий порт", ООО "Предприятие Туапсинский морской коммерческий порт" денежные средства", - говорится в документе.

Также арест наложен на иные ценности, в том числе находящиеся во вкладах, на хранении в кредитных организациях, индивидуальных банковских сейфах или ячейках, металлические счета. Исключение - перевод средств между собственными счетами, осуществление расчетов и выплат по кредитам, выплаты зарплат и налогов. Кроме того, руководителям компаний запрещено предпринимать ряд действий, в том числе ухудшать условия труда, останавливать деятельность предприятий, открывать новые банковские счета, ликвидировать юрлица и другие. Средства, получаемые компаниями, необходимо зачислять на счета в банках РФ. Также арест наложен на имущество самих фигурантов дела.

О деле

Рассмотрение дела, по данным картотеки, начнется 17 октября.

В определении о принятии искового заявления сообщается, что подавший его заместитель генерального прокурора РФ действует в интересах государства. Он требует признать недействительной сделку по приобретению 100% долей в уставном капитале ООО "Туапсинский морской коммерческий порт" и взыскать имущество в доход Российской Федерации. Аналогичны требования касательно ООО "Предприятие Туапсинский морской коммерческий порт".

Новрузова арестовали в начале сентября после обвинения в попытке хищения чужого имущества на общую сумму 919 414 051 рублей. Следователи УФСБ России по Краснодарскому краю возбудили уголовное дело о покушении на особо крупное мошенничество. Новрузов подавал апелляционную жалобу о смягчении меры пресечения, но суд оставил ее без удовлетворения.