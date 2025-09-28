В деле о взятках экс-мэра Красноярска Логинова появились семь новых фигурантов

Не всех обвиняемых этапировали в Москву

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Семь новых фигурантов появились в уголовном деле о взятках бывшего мэра Красноярска Владислава Логинова. Отмечается в документе, имеющемся в распоряжении ТАСС.

"По настоящему уголовному делу соединено в одно производство еще семь фигурантов", - отмечается в документе.

Как отметили ТАСС в правоохранительных органах, не все из числа обвиняемых этапированы в Москву.

Басманный районный суд Москвы 10 июня арестовал Логинова по обвинению во взятке на сумму более чем 180 млн рублей. Его имущество на сумму около 20 млн арестовано.

Бывший мэр был задержан в Красноярске и этапирован в Москву для избрания меры пресечения. 57-летний Логинов занимал пост мэра Красноярска с 2022 года.