МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Воздушная тревога отменена в десяти областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса оповещения населения.

Предупреждение об угрозе с воздуха отменено в Волынской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровненской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях.

В настоящий момент предупреждение об угрозе с воздуха действует в Киеве, а также в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях.