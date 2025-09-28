Обвиняемую в покушении на сотрудника ВПК в Петербурге оставили в СИЗО

Ее обвиняют в покушении на теракт и незаконном хранении взрывчатки группой лиц по предварительному сговору

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Мосгорсуд оставил под стражей девушку, которая обвиняется в попытке взорвать машину сотрудника одного из предприятий военно-промышленного комплекса в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в тексте решения суда, с которым ознакомился ТАСС.

"Постановление Мещанского районного суда Москвы об избрании в отношении Петровой О. В. меры пресечения в виде заключения под стражу оставить без изменения, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - сказано в документе. В нем отмечается, что Петрова обвиняется в покушении на совершение теракта и в незаконном хранении взрывчатых веществ группой лиц по предварительному сговору.

В июле сообщалось, что в Петербурге задержана девушка 2002 года рождения по фамилии Петрова. Она пыталась по заданию украинских спецслужб установить взрывное устройство в машине одного из сотрудников предприятия ВПК. До этого обвиняемая нанесла несколько проукраинских надписей в общественных местах в Московском регионе и попыталась поджечь железнодорожный объект.