В Новосибирске Mercedes влетел в столб, водитель погиб

Еще три человека пострадали

НОВОСИБИРСК, 28 сентября. /ТАСС/. Автомобиль Mercedes врезался в Новосибирске в столб. Как сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции, в ДТП погиб водитель, три пассажира доставлены в больницу.

"В результате происшествия водитель автомобиля Mercedes от полученных травм скончался до приезда скорой медицинской помощи, еще трое пассажиров (две женщины и мужчина) доставлены в больницу, возраст и характер травм уточняется", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением и врезался в световую опору на улице Димитрова. ДТП произошло около 01:45 (21:45 мск).