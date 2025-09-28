В Бурятии рейсовый автобус попал в ДТП

Пострадали два пассажира

УЛАН-УДЭ, 28 сентября. /ТАСС/. ДТП с участием рейсового автобуса произошло в Кабанском районе Бурятии. Пострадали два пассажира, сообщила прокуратура республики.

"Контролируется установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия с участием двух автомобилей, произошедшего 28 сентября около 10:00 (05:00 мск - прим. ТАСС). Предварительно, водитель рейсового автомобиля "Тойота Хайс" совершил съезд в кювет и опрокидывание. В автобусе находились 13 пассажиров, детей не было, медицинская помощь оказана двум пассажирам", - говорится в сообщении.