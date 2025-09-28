Власти региона укрепляют участки дороги

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 сентября. /ТАСС/. Перелив песчаных кос морской водой и сильное волнение в прибрежной зоне ожидаются на участке западного побережья Камчатки 29 сентября, сообщает ГУ МЧС России по региону.

"29 сентября на западном побережье Камчатки на участке поселок Октябрьский Усть-Большерецкого муниципального округа - поселок Ичинский Соболевского муниципального округа, ожидается переливание песчаных кос морской водой, сопровождаемое сильным волнением в прибрежной зоне. Явление сохранится до 17:00 (08:00 мск - прим. ТАСС) этого же дня", - говорится в сообщении.

Песчаную косу в Усть-Большерецком районе Камчатки регулярно подтапливает морской водой. Власти региона ведут работу по укреплению участков дороги.