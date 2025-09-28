На Камчатке рекомендовали не приближаться к пяти вулканам из-за активности

Также существует опасность для низколетящих самолетов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 сентября. /ТАСС/. Активность пяти вулканов на Камчатке может представлять опасность для туристов, приближаться к ним не рекомендуется. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС России по региону.

"На Камчатке активность вулканов Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского, Крашенинникова и Камбального. Жителям и гостям региона настоятельно рекомендуют в целях безопасности не приближаться к исполинам", - рассказали в ведомстве.

Как сообщили агентству в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, активность пяти исполинов может быть опасна и для низколетящих самолетов. На вулканах происходят пепловые выбросы.