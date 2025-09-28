На юге Индии в давке на митинге погибли 39 человек

Около 100 посетителей предвыборного мероприятия актера и политика Виджая получили ранения

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 сентября. /ТАСС/. На митинге в городе Карур в южном индийском штате Тамилнад число погибших в давке увеличилось до 39 человек, около 100 получили ранения. Об этом сообщил телеканал NDTV.

Ранее сообщалось о 33 погибших. Полиция проводит расследование. Давка произошла на предвыборном митинге популярного актера и политика Виджая. Двум руководителям его партии TVK предъявлены обвинения в убийстве. В правительстве штата Тамилнад заявили о нарушении правил проведения митинга. По предварительным данным, организаторы не обеспечили участников многотысячного собрания водой и едой. Люди ждали Виджая более семи часов. В результате некоторые из них стали терять сознание и падать на землю, что привело к давке. Кроме того, во время выступления политика внезапно потух свет, в толпе началась паника.

Машины скорой помощи не могли проехать к месту ЧП. После давки Виджай прервал митинг. В его партии настаивают, что при организации митинга следовали всем необходимым правилам и указаниям полиции.