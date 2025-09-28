Мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу

БЕЛГОРОД, 28 сентября. /ТАСС/. Мирный житель получил ранения в результате удара беспилотника по селу Новостроевка-Первая Грайворонского округа Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"В селе Новостроевка-Первая Грайворонского округа в результате детонации FPV-дрона пострадал мирный житель", - написал он.

По информации губернатора области, мужчину в тяжелом состоянии доставили в больницу. У пострадавшего минно-взрывная травма, множественные осколочные ранения шеи, грудной клетки, живота, рук и ног, медики проводят ему операцию.